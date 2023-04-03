Донебина (Боголепова) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиОколо 1855 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Боголепов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1853 ст.
Поручители: по жениху - Пронской округи, села Крповское Диакон Иван Донебин (родной старший брат жениха) и Канцелярский служитель Павел Андреев Никольский. По невесте - Коллежский Ассесор Яков Леонтие... Показать все
Смерть
Около 1855 ст.