Донебина (Боголепова) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донебина (Боголепова) Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Около 1855 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Боголепов Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
15.02.1853 ст.

Муж: Троицкий-Донебин Михаил Михайлович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Поручители: по жениху - Пронской округи, села Крповское Диакон Иван Донебин (родной старший брат жениха) и Канцелярский служитель Павел Андреев Никольский. По невесте - Коллежский Ассесор Яков Леонтие... Показать все
Смерть
Около 1855 ст.
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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