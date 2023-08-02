Беляева Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1956
Рождение ребёнка
20.02.1975
Дочь: Иванова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабина Оксана Николаевна
Отец ребёнка: Беляев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисковская Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Беляев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно