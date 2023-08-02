Беляева Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Людмила Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1956

Отец: Михайлов Виктор Васильевич

Мать: Михайлова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
20.02.1975

Дочь: Иванова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабина Оксана Николаевна

Отец ребёнка: Беляев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисковская Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Беляев Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Николай Иванович

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