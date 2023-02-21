Мейшутович Бекир Адамович
Место рожденияЛеоново
Дата рождения20.11.1874 ст.
Дата смерти19.01.1939
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1874 ст.
Отец: Мейшутович Адам Хасеневич
Мать: Мейшутович Зилька
Леоново
Место жительства
1904
Крайск, Логойский район, Минская область
Место жительства
1904
Место жительства
Около 1924
Работа или профессия
1924
Гарбарня ул. Татарская 9
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мейшутович Зилька
Смерть
19.01.1939
Похороны
21.01.1939
Докшицы, Докшицкий район, Витебская область