Мейшутович Бекир Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Бекир Адамович

Место рождения

Леоново

Дата рождения

20.11.1874 ст.

Дата смерти

19.01.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1874 ст.

Отец: Мейшутович Адам Хасеневич

Мать: Мейшутович Зилька

Леоново
Место жительства
1904
Крайск, Логойский район, Минская область
Место жительства
1904
Место жительства
Около 1924
Илья, Вилейский район, Минская область
Работа или профессия
1924
Илья, Вилейский район, Минская область
Гарбарня ул. Татарская 9
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Зилька

Смерть
19.01.1939
Илья, Вилейский район, Минская область
Похороны
21.01.1939
Докшицы, Докшицкий район, Витебская область
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