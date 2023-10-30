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Щербинин Михаил Ефимович

Место рождения

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Щербинин Ефим Пантелеевич

Мать: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1795

Сын: Щербинин Матвей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1802

Сын: Щербинин Никандр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Щербинин Влас Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Щербинина Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Парасковья

Смерть
Неизвестно
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