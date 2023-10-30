Щербинин Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Щербинин Ефим Пантелеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Щербинин Матвей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Щербинин Никандр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Щербинина Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербинина Парасковья
Смерть
Неизвестно