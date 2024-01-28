Токарев Иван Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Токарев Иосиф Семенович
Мать: Токарева София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Антип (Нрзб) Иванович
Мать ребёнка: Токарева Нрзб
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Токарева Нрзб
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 570об
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Токарева Нрзб
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Токарева Нрзб
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Токарева Нрзб
Рождение ребёнка
1833
Сын: Токарев Николай (Меньшой) Иванович
Мать ребёнка: Токарева Нрзб
Смерть
Неизвестно