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Токарев Иван Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Токарев Иосиф Семенович

Мать: Токарева София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Антип (Нрзб) Иванович

Мать ребёнка: Токарева Нрзб

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Нрзб

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 570об
Рождение ребёнка
1826

Сын: Токарев Иван Иванович

Мать ребёнка: Токарева Нрзб

Рождение ребёнка
1827

Сын: Токарев Николай Иванович

Мать ребёнка: Токарева Нрзб

Рождение ребёнка
1830

Сын: Токарев Филипп Иванович

Мать ребёнка: Токарева Нрзб

Рождение ребёнка
1833

Сын: Токарев Николай (Меньшой) Иванович

Мать ребёнка: Токарева Нрзб

Смерть
Неизвестно

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