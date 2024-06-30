Журавлев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева (Колмакова) Любовь Матвеевна

Рождение ребёнка
06.06.1976

Сын: Журавлев Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Журавлева (Колмакова) Любовь Матвеевна

Рождение ребёнка
22.01.1981

Дочь: Витман (Журавлева) Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Журавлева (Колмакова) Любовь Матвеевна

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