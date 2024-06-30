Журавлев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1976
Сын: Журавлев Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Журавлева (Колмакова) Любовь Матвеевна
Рождение ребёнка
22.01.1981
Дочь: Витман (Журавлева) Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Журавлева (Колмакова) Любовь Матвеевна