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Ласкин Никита Юрьевич
Ласкин Никита Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.06.2004
Пол
Мужской
Отец
Ласкин Юрий Алексеевич
1969 г.р.
Мать
Ласкина (Доценко) Анастасия Артуровна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2004
Отец:
Ласкин Юрий Алексеевич
Мать:
Ласкина Анастасия Артуровна
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