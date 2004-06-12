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Ласкин Никита Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2004

Отец: Ласкин Юрий Алексеевич

Мать: Ласкина Анастасия Артуровна

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