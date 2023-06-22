Михневич Юлианна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михневич Юлианна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1975

Отец: Мышко Владимир Николаевич

Мать: Михневич Анна Антоновна

Рождение ребёнка
22.02.1996

Дочь: Яковлева Анна Олеговна

Отец ребёнка: Скиба Олег Николаевич

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
27.01.2004

Дочь: Михневич Лия Владасовна

Отец ребёнка: Юодишкис Владас Владо

Рождение ребёнка
18.06.2010

Сын: Юодишкис Антанас Владо

Отец ребёнка: Юодишкис Владас Владо

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юодишкис Владас Владо

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