Михневич Юлианна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1975
Отец: Мышко Владимир Николаевич
Мать: Михневич Анна Антоновна
Рождение ребёнка
22.02.1996
Дочь: Яковлева Анна Олеговна
Отец ребёнка: Скиба Олег Николаевич
Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
27.01.2004
Дочь: Михневич Лия Владасовна
Отец ребёнка: Юодишкис Владас Владо
Рождение ребёнка
18.06.2010
Отец ребёнка: Юодишкис Владас Владо
Бракосочетание
Неизвестно