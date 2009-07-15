Колесников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1931
Дата смерти15.07.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1931
Отец: не указан
Мать: Евгения Федоровна
Рождение ребёнка
06.02.1967
Сын: Колесников Артур
Мать ребёнка: Колесникова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесникова Валентина
Россия
Смерть
15.07.2009
Россия
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Россия