Колесников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Александр

Колесников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1931

Дата смерти

15.07.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1931

Отец: не указан

Мать: Евгения Федоровна

Рождение ребёнка
06.02.1967

Сын: Колесников Артур

Мать ребёнка: Колесникова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Валентина

Россия
Смерть
15.07.2009
Россия
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close