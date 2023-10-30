Осипов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти21.09.1937
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Осипов Михаил Онисимов
Мать: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
04.11.1905
Дочь: Осипова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Осипова Александра Степановна
Рождение ребёнка
25.05.1907
Сын: Осипов Иван Иванович
Мать ребёнка: Осипова Александра Степановна
Рождение ребёнка
11.11.1908
Сын: Осипов Иван Иванович
Мать ребёнка: Осипова Александра Степановна
Рождение ребёнка
01.10.1916
Мать ребёнка: Осипова Александра Степановна
крещен 06.10.1916
Осуждение
19.09.1937
Статья: в контрреволюционной агитации против существующего строя и мероприятий, проводимых партией и правительством, высказывании террористических настроений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Осипова Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Осипова Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апполинария Ивановна
Мать ребёнка: Осипова Александра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Осипова Александра Степановна
Образование
Неизвестно
низшее
Образование
Неизвестно
низшее
Работа или профессия
Неизвестно
Каширский промторг: столяр
Смерть
21.09.1937
Бутово, Ленинский муниципальный район, Московская область
расстрел