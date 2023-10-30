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Осипов Иван Михайлович

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Место рождения

Злобино, Кашира, Московская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

21.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Осипов Михаил Онисимов

Мать: Параскева Яковлева

Злобино, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1905

Дочь: Осипова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Осипова Александра Степановна

Рождение ребёнка
25.05.1907

Сын: Осипов Иван Иванович

Мать ребёнка: Осипова Александра Степановна

Рождение ребёнка
11.11.1908

Сын: Осипов Иван Иванович

Мать ребёнка: Осипова Александра Степановна

Рождение ребёнка
01.10.1916

Сын: Осипов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Осипова Александра Степановна

Злобино, Кашира, Московская область
крещен 06.10.1916
Осуждение
19.09.1937
Статья: в контрреволюционной агитации против существующего строя и мероприятий, проводимых партией и правительством, высказывании террористических настроений
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Осипова Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Осипова Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апполинария Ивановна

Мать ребёнка: Осипова Александра Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Василий Иванович

Мать ребёнка: Осипова Александра Степановна

Образование
Неизвестно
низшее
Образование
Неизвестно
низшее
Работа или профессия
Неизвестно
Каширский промторг: столяр
Смерть
21.09.1937
Бутово, Ленинский муниципальный район, Московская область
расстрел
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