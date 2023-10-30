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Цветкова Василий Дмитриевич

Место рождения

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1908

Жена: Цветкова Евдокия Михайловна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.06.1910 ст.

Сын: Цветков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Цветкова Евдокия Михайловна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
31.05.1913 ст.

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Цветкова Евдокия Михайловна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.09.1916 ст.

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Цветкова Евдокия Михайловна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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