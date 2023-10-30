Цветкова Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
20.06.1910 ст.
Мать ребёнка: Цветкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
31.05.1913 ст.
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Цветкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
18.09.1916 ст.
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Цветкова Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно