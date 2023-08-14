Савенков Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавенков Фома

Савенков Фома

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1930

Дочь: Цыганкова Ираида Фоминична

Мать ребёнка: Савенкова Мария

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савенков Донат

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close