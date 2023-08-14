Савенков Фома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1930
Дочь: Цыганкова Ираида Фоминична
Мать ребёнка: Савенкова Мария
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савенков Донат
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно