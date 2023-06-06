Сапарова Шамшизихан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Сагитов Зелалетдин
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Сагитов Зелалетдин
Рождение ребёнка
15.11.1851
Дочь: Зелалетдинова Гайнехаят
Отец ребёнка: Сагитов Зелалетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сагитов Зелалетдин
Смерть
Неизвестно