Сапарова Шамшизихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапарова Шамшизихан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Зелалетдинов Камалитдин

Отец ребёнка: Сагитов Зелалетдин

Рождение ребёнка
1845

Сын: Зелалетдинов Заималитдин

Отец ребёнка: Сагитов Зелалетдин

Рождение ребёнка
15.11.1851

Дочь: Зелалетдинова Гайнехаят

Отец ребёнка: Сагитов Зелалетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагитов Зелалетдин

Смерть
Неизвестно
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