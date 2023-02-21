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Колеганова Вера Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колеганов Федор Ксенофонтович

Мать: Горшенина Александра Яковлевна

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