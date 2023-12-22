Даниил Федорович
Место рождения
Дата рождения1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.
Отец: Федор Аверкиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Даниилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Никита Даниилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Филипп Даниилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Тимофей Даниилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кузьма Даниилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Прокофьевна
Сморщево, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно