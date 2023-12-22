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Даниил Федорович

Место рождения

Акульево, Ржевский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: Федор Аверкиевич

Мать: не указана

Акульево, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Даниилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Никита Даниилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Филипп Даниилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Тимофей Даниилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кузьма Даниилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1864

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Прокофьевна

Сморщево, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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