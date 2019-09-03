Шишкина (Шишкина) Раиса Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1939
Дата смерти03.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1939
Отец: Шишкин Дмитрий Степанович
Мать: Шишкина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1966
Отец ребёнка: Курганов Игорь Павлович
Рождение ребёнка
22.09.1969
Дочь: Ситникова Вероника Игоревна
Отец ребёнка: Курганов Игорь Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.09.2019