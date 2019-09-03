Шишкина (Шишкина) Раиса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Шишкина) Раиса Дмитриевна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

07.11.1939

Дата смерти

03.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1939

Отец: Шишкин Дмитрий Степанович

Мать: Шишкина Нина Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1966

Сын: Курганов Юрий Игоревич

Отец ребёнка: Курганов Игорь Павлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
22.09.1969

Дочь: Ситникова Вероника Игоревна

Отец ребёнка: Курганов Игорь Павлович

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.09.2019
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