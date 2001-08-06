Банникова (Елисеева) Екатерина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБанникова (Елисеева) Екатерина Кузьминична

Банникова (Елисеева) Екатерина Кузьминична

avatar

Место рождения

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

24.11.1911

Дата смерти

06.08.2001

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1911

Отец: Елисеев Кузьма Данилович

Мать: Елисеева Мария Андреевна

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Крещение
Вычислено 25.11.1911
Бракосочетание
19.07.1930

Муж: Банников Василий Владимирович

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Банников Василий Владимирович

Сарсы-Вторые, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.05.1936

Сын: Банников Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Банников Василий Владимирович

Чад, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Банников Василий Владимирович

Кировград, Кировградский, Свердловская область
Смерть
06.08.2001
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close