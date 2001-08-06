Банникова (Елисеева) Екатерина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения24.11.1911
Дата смерти06.08.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1911
Отец: Елисеев Кузьма Данилович
Мать: Елисеева Мария Андреевна
Крещение
Вычислено 25.11.1911
Бракосочетание
19.07.1930
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Банников Василий Владимирович
Сарсы-Вторые, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.05.1936
Сын: Банников Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Банников Василий Владимирович
Чад, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Банников Василий Владимирович
Кировград, Кировградский, Свердловская область
Смерть
06.08.2001
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область