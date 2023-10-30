Иванова (Колченко) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1955
Рождение ребёнка
08.09.1976
Дочь: Костюченко Елена Васильевна
Отец ребёнка: Московкин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
21.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Московкин Василий Николаевич
Павлоград, Дніпропетровська область