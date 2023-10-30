Иванова (Колченко) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Колченко) Валентина Васильевна

Место рождения

Сетное, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

30.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1955

Отец: Колченко Василий Максимович

Мать: Колченко Екатерина Никитична

Сетное, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
08.09.1976

Дочь: Костюченко Елена Васильевна

Отец ребёнка: Московкин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
21.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Московкин Василий Николаевич

Павлоград, Дніпропетровська область
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