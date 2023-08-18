Рябев Леонтий Савельев
Место рождениядер. Путятинская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
дер. Путятинская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Рябев Лука Леонтьев
Мать ребёнка: Рябева Дарья Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1710
Мать ребёнка: Рябева Дарья Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябева Дарья Ларионова
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ганинская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721