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Рябев Леонтий Савельев

Место рождения

дер. Путятинская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Рябев Савелий (Савка) Афонасьев

Мать: Рябева Елена Филиппова

дер. Путятинская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Рябев Лука Леонтьев

Мать ребёнка: Рябева Дарья Ларионова

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Рябев Ярофей Леонтьев

Мать ребёнка: Рябева Дарья Ларионова

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябева Дарья Ларионова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ганинская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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