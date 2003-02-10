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Медведев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1930

Дата смерти

10.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Национальность - чуваш
Рождение ребёнка
29.09.1958

Сын: Медведев Александр Иванович

Мать ребёнка: Медведева Зинаида Константиновна

Рождение ребёнка
03.04.1960

Дочь: Медведева Алла Ивановна

Мать ребёнка: Медведева Зинаида Константиновна

Рождение ребёнка
07.11.1962

Сын: Медведев Николай Иванович

Мать ребёнка: Медведева Зинаида Константиновна

Рождение ребёнка
26.11.1966

Сын: Медведев Василий Иванович

Мать ребёнка: Медведева Зинаида Константиновна

С. Батаевка, Славгородский р-н, Алтайского края
Смерть
10.02.2003
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