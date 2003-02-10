Медведев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1930
Дата смерти10.02.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Национальность - чуваш
Рождение ребёнка
29.09.1958
Сын: Медведев Александр Иванович
Мать ребёнка: Медведева Зинаида Константиновна
Рождение ребёнка
03.04.1960
Дочь: Медведева Алла Ивановна
Мать ребёнка: Медведева Зинаида Константиновна
Рождение ребёнка
07.11.1962
Сын: Медведев Николай Иванович
Мать ребёнка: Медведева Зинаида Константиновна
Рождение ребёнка
26.11.1966
Сын: Медведев Василий Иванович
Мать ребёнка: Медведева Зинаида Константиновна
С. Батаевка, Славгородский р-н, Алтайского края
Смерть
10.02.2003