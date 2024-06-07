Кресальный Фёдор Афанасьевич 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кресальный Фёдор Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кресальный Афанасий Иосифович

Мать: Кресальная Фекла Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Кресальная) Христина Федоровна

Мать ребёнка: Кресальная (Демиденко) Стефонида Исидоровна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кресальный Алексей Федорович

Мать ребёнка: Кресальная (Демиденко) Стефонида Исидоровна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Кресальный Кузьма Федорович

Мать ребёнка: Кресальная (Демиденко) Стефонида Исидоровна

Смерть
1915

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