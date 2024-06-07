Кресальный Фёдор Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1915
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Кресальная) Христина Федоровна
Мать ребёнка: Кресальная (Демиденко) Стефонида Исидоровна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кресальный Алексей Федорович
Мать ребёнка: Кресальная (Демиденко) Стефонида Исидоровна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кресальный Кузьма Федорович
Мать ребёнка: Кресальная (Демиденко) Стефонида Исидоровна
Смерть
1915