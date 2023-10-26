Семенов Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Геннадий Александрович

Семенов Геннадий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.2017

Сын: Семенов Артемий Геннадьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.07.2023

Дочь: Семенова Алёна Генадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close