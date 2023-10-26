Семенов Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.2017
Сын: Семенов Артемий Геннадьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.07.2023
Дочь: Семенова Алёна Генадьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности