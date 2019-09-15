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Унагаев Александр Иванович

Место рождения

с.Шерагол Бурятия

Дата рождения

15.09.1900

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1900

Отец: Унагаев Иван

Мать: Унагаева Павлина

с.Шерагол Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унагаев Иннокентий

Мать ребёнка: Унагаева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унагаев Василий

Мать ребёнка: Унагаева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Унагаева Мария

Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38988089/
Унагаев Александр Иванович Гв. рядовой __.__.1901 Бурят-Монгольская АССР, Кударинский р-н, с. Шорогол. Сводная картотека Перечень наград 23.04.1945 Медаль «За отвагу»
Смерть
1984
с.Шерагол Бурятия
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