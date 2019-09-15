Унагаев Александр Иванович
Место рожденияс.Шерагол Бурятия
Дата рождения15.09.1900
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1900
Отец: Унагаев Иван
Мать: Унагаева Павлина
с.Шерагол Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Унагаев Иннокентий
Мать ребёнка: Унагаева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Унагаев Василий
Мать ребёнка: Унагаева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Унагаева Мария
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38988089/
Унагаев Александр Иванович Гв. рядовой __.__.1901 Бурят-Монгольская АССР, Кударинский р-н, с. Шорогол. Сводная картотека Перечень наград 23.04.1945 Медаль «За отвагу»
Смерть
1984
с.Шерагол Бурятия