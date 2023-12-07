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Маркевич Софья Дорофеевна

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркевич Захар Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.08.1889 ст.

Дочь: Жгун (Маркевич) Анна Захарьевна

Отец ребёнка: Маркевич Захар Дмитриевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.10.1891 ст.

Сын: Маркевич Яков Захарович

Отец ребёнка: Маркевич Захар Дмитриевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.01.1899 ст.

Сын: Маркевич Иван Захарович

Отец ребёнка: Маркевич Захар Дмитриевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.08.1902 ст.

Дочь: Маркевич Мария Захаровна

Отец ребёнка: Маркевич Захар Дмитриевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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