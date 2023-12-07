Маркевич Софья Дорофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1889 ст.
Дочь: Жгун (Маркевич) Анна Захарьевна
Отец ребёнка: Маркевич Захар Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.10.1891 ст.
Отец ребёнка: Маркевич Захар Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.01.1899 ст.
Отец ребёнка: Маркевич Захар Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.08.1902 ст.
Дочь: Маркевич Мария Захаровна
Отец ребёнка: Маркевич Захар Дмитриевич
Смерть
Неизвестно