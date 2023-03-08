Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Николай Еремеевич

Отец ребёнка: Еремей Иванович

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Еремеевна

Отец ребёнка: Еремей Иванович

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Наталья Еремеевна

Отец ребёнка: Еремей Иванович

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Марфа Еремеевна

Отец ребёнка: Еремей Иванович

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1863

Сын: Никита Еремеевич

Отец ребёнка: Еремей Иванович

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремей Иванович

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