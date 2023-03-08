Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Николай Еремеевич
Отец ребёнка: Еремей Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Еремеевна
Отец ребёнка: Еремей Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Наталья Еремеевна
Отец ребёнка: Еремей Иванович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Марфа Еремеевна
Отец ребёнка: Еремей Иванович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Никита Еремеевич
Отец ребёнка: Еремей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еремей Иванович