Лидванов Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1990
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1990
Рождение ребёнка
14.08.2015
Сын: Лидванов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Лидванова Екатерина Игоревна
Бракосочетание
27.12.2019
Жена: Лидванова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
14.04.2021
Дочь: Лидванова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Лидванова Анна Андреевна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область