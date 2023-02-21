Лидванов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лидванов Михаил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1990

Отец: Лидванов Сергей Юрьевич

Мать: Лидванова Марина Александровна

Рождение ребёнка
14.08.2015

Сын: Лидванов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Лидванова Екатерина Игоревна

Бракосочетание
27.12.2019

Жена: Лидванова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
14.04.2021

Дочь: Лидванова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Лидванова Анна Андреевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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