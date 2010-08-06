Шаманин Нариман Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.04.1931
Дата смерти06.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1931
Бракосочетание
05.08.1955
Рождение ребёнка
16.03.1958
Дочь: Шаманина Галина Наримановна
Мать ребёнка: Шаманина Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
17.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаманина Валентина Николаевна
Кадниковский, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
06.08.2010
Причина смерти: инсульт