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Шаманин Нариман Васильевич

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Место рождения

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.04.1931

Дата смерти

06.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1931

Отец: Шаманин Василий Васильевич

Мать: Шаманина Христина Владимировна

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
05.08.1955

Жена: Шаманина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
16.03.1958

Дочь: Шаманина Галина Наримановна

Мать ребёнка: Шаманина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
17.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаманина Валентина Николаевна

Кадниковский, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
06.08.2010
Причина смерти: инсульт
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