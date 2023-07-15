Мельников Мирон Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Мирон Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Василий Миронович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Владимир Миронович

Мать ребёнка: не указана

Войсковая Казинка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Войсковая Казинка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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