Коростелева (Келлер) Ольга Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелева (Келлер) Ольга Серафимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1953

Отец: не указан

Мать: Келлер Клавдия Николаевна

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