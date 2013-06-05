(Мартьянова) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.06.2013
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартьянов Федор
Рождение ребёнка
29.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тихомиров Александр Павлович
Плёсо, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.2013
Похороны
Неизвестно
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область