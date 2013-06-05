(Мартьянова) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мартьянова) Ольга Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартьянов Федор

Мать: Мартьянова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
29.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Александр Павлович

Плёсо, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Александр Павлович

Смерть
05.06.2013
Похороны
Неизвестно
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
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