Просецкая (Мартынова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просецкая (Мартынова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 01.01.1919

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартынов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1908

Муж: Просецкий Андрей Павлович

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
по жениху Семён Иванович Невежин и Ефим Иванович Коршунов оба Кочетовской слободы, по невесте Алексей и Иван Васильевичи Мартыновы села Николаевский холм
Рождение ребёнка
14.07.1910

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Просецкий Андрей Павлович

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1911

Дочь: Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Просецкий Андрей Павлович

Рождение ребёнка
17.07.1914

Дочь: Соломахина Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Просецкий Андрей Павлович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 01.01.1919
Выпрыгнула из горящего поезда в лужу, но там оказался то ли бензин то ли керосин.
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