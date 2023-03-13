Просецкая (Мартынова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 01.01.1919
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартынов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1908
по жениху Семён Иванович Невежин и Ефим Иванович Коршунов оба Кочетовской слободы, по невесте Алексей и Иван Васильевичи Мартыновы села Николаевский холм
Рождение ребёнка
14.07.1910
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Просецкий Андрей Павлович
Рождение ребёнка
30.08.1911
Дочь: Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Просецкий Андрей Павлович
Рождение ребёнка
17.07.1914
Дочь: Соломахина Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Просецкий Андрей Павлович
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 01.01.1919
Выпрыгнула из горящего поезда в лужу, но там оказался то ли бензин то ли керосин.