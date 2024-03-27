Янбеков Хасайатулла Хасанович
Место рожденияд.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Дата рождения1934
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Янбеков Хасан Галимович
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1973
г.Тюмень
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
г.Тюмень