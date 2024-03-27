Янбеков Хасайатулла Хасанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнбеков Хасайатулла Хасанович

Янбеков Хасайатулла Хасанович

Место рождения

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР

Дата рождения

1934

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Янбеков Хасан Галимович

Мать: Янбекова Рабига Галимовна

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1973
г.Тюмень
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
г.Тюмень
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close