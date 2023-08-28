(Матикайнен) Татьяна Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Матикайнен) Татьяна Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1958

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1958

Отец: Матикайнен Тойво Адамович

Мать: Матикайнен Лемпи Ивановна

Рождение ребёнка
05.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2003
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