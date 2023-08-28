(Матикайнен) Татьяна Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1958
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1958
Рождение ребёнка
05.09.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2003