Никонов Яков
Место рождения
Дата рождения15.10.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1877 ст.
Отец: Трофимов Никон
Мать: Матвеева Антонина
Крещение
17.10.1877 ст.
Бракосочетание
04.02.1900 ст.
Жена: Иоаникиева Евдокия
Рождение ребёнка
16.04.1901 ст.
Сын: Яковлев Асигкрит
Мать ребёнка: Иоаникиева Евдокия
Рождение ребёнка
09.03.1903 ст.
Сын: Яковлев Василий
Мать ребёнка: Иоаникиева Евдокия
Рождение ребёнка
08.07.1906 ст.
Дочь: Яковлева Мария
Мать ребёнка: Иоаникиева Евдокия
Смерть
Неизвестно