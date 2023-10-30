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Никонов Яков

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

15.10.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1877 ст.

Отец: Трофимов Никон

Мать: Матвеева Антонина

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крещение
17.10.1877 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
04.02.1900 ст.

Жена: Иоаникиева Евдокия

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.04.1901 ст.

Сын: Яковлев Асигкрит

Мать ребёнка: Иоаникиева Евдокия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.03.1903 ст.

Сын: Яковлев Василий

Мать ребёнка: Иоаникиева Евдокия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.07.1906 ст.

Дочь: Яковлева Мария

Мать ребёнка: Иоаникиева Евдокия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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