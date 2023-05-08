Бушуев Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1901
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Рябцова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Фиана Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бушуев Константин Александрович
Мать ребёнка: Фиана Николаевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Бушуев Юрий Александрович
Мать ребёнка: Фиана Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фиана Николаевна
Смерть
Неизвестно