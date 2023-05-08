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Бушуев Александр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1901

Отец: Бушуев Константин Михайлович

Мать: Ульянова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Рябцова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Фиана Николаевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бушуев Константин Александрович

Мать ребёнка: Фиана Николаевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Бушуев Юрий Александрович

Мать ребёнка: Фиана Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фиана Николаевна

Смерть
Неизвестно
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