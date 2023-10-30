Борисова (Кузьмина) Дария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Кузьмина) Дария

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Место рождения

Новые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.03.1902

Дата смерти

09.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1902

Отец: Кузьмин Александр

Мать: Кузьмина Анна

Новые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1924

Сын: Борисов Пётр

Отец ребёнка: Борисов Савелий

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Илямакова Елизавета

Отец ребёнка: Борисов Савелий

Рождение ребёнка
07.08.1929

Дочь: Лискова Ольга

Отец ребёнка: Борисов Савелий

Новые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1931

Сын: Борисов Николай

Отец ребёнка: Борисов Савелий

Рождение ребёнка
28.11.1933

Сын: Борисов Михаил

Отец ребёнка: Борисов Савелий

Рождение ребёнка
28.12.1935

Сын: Борисов Иван

Отец ребёнка: Борисов Савелий

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Борисов Юрий

Отец ребёнка: Борисов Савелий

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Борисов Василий

Отец ребёнка: Борисов Савелий

Рождение ребёнка
13.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Савелий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Савелий

Смерть
09.12.1988
Новые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
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