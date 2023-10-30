Борисова (Кузьмина) Дария
Место рождения
Дата рождения10.03.1902
Дата смерти09.12.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1902
Отец: Кузьмин Александр
Мать: Кузьмина Анна
Рождение ребёнка
14.01.1924
Сын: Борисов Пётр
Отец ребёнка: Борисов Савелий
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Илямакова Елизавета
Отец ребёнка: Борисов Савелий
Рождение ребёнка
07.08.1929
Дочь: Лискова Ольга
Отец ребёнка: Борисов Савелий
Рождение ребёнка
01.10.1931
Сын: Борисов Николай
Отец ребёнка: Борисов Савелий
Рождение ребёнка
28.11.1933
Сын: Борисов Михаил
Отец ребёнка: Борисов Савелий
Рождение ребёнка
28.12.1935
Сын: Борисов Иван
Отец ребёнка: Борисов Савелий
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Борисов Юрий
Отец ребёнка: Борисов Савелий
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Борисов Василий
Отец ребёнка: Борисов Савелий
Рождение ребёнка
13.04.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борисов Савелий
Смерть
09.12.1988