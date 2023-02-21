Мороз Василий Петрович
Место рождениясело Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Дата рожденияОколо 1842 ст.
Дата смертиОколо 1904 ст.
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Место
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Рождение
Около 1842 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Сын: Морозенков Захарий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1881 ст.
Сын: Морозенков Федор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.
Дочь: Глушенкова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Былова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893 ст.
Дочь: Губина Евфилия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозенков Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурмистрова Марина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1904 ст.
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия