Мороз Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМороз Василий Петрович

Мороз Василий Петрович

Место рождения

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия

Дата рождения

Около 1842 ст.

Дата смерти

Около 1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Сын: Морозенков Захарий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1881 ст.

Сын: Морозенков Федор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889 ст.

Дочь: Глушенкова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Былова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893 ст.

Дочь: Губина Евфилия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозенков Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурмистрова Марина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1904 ст.
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close