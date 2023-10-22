Козина Татьяна Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1973
Сын: Козин Александр Кириллович
Отец ребёнка: Козин Кирилл Вадимович
Рождение
13.06.1975
Рождение ребёнка
07.10.2009
Отец ребёнка: Козин Кирилл Вадимович
Рождение ребёнка
17.04.2012
Дочь: Козина Марья Кирилловна
Отец ребёнка: Козин Кирилл Вадимович
Бракосочетание
Неизвестно