Козина Татьяна Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина Татьяна Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

ШВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1973

Сын: Козин Александр Кириллович

Отец ребёнка: Козин Кирилл Вадимович

Рождение
13.06.1975

Отец: Семагин Валентин Иванович

Мать: Семагина Людмила Александровна

Рождение ребёнка
07.10.2009

Сын: Козин Федор Кириллович

Отец ребёнка: Козин Кирилл Вадимович

Рождение ребёнка
17.04.2012

Дочь: Козина Марья Кирилловна

Отец ребёнка: Козин Кирилл Вадимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Кирилл Вадимович

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