Синцова Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марья Кирилова

Отец ребёнка: Синцов Кирило Петрович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Пелагея Кирилова

Отец ребёнка: Синцов Кирило Петрович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Синцов Федос Кирилов

Отец ребёнка: Синцов Кирило Петрович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Синцов Сила Кирилов

Отец ребёнка: Синцов Кирило Петрович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Маремьяна Кирилова

Отец ребёнка: Синцов Кирило Петрович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агафья Кирилова

Отец ребёнка: Синцов Кирило Петрович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Синцов Матвей Кирилов

Отец ребёнка: Синцов Кирило Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Кирило Петрович

Смерть
Неизвестно
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