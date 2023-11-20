Синцова Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марья Кирилова
Отец ребёнка: Синцов Кирило Петрович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Пелагея Кирилова
Отец ребёнка: Синцов Кирило Петрович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Синцов Федос Кирилов
Отец ребёнка: Синцов Кирило Петрович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Синцов Сила Кирилов
Отец ребёнка: Синцов Кирило Петрович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Маремьяна Кирилова
Отец ребёнка: Синцов Кирило Петрович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агафья Кирилова
Отец ребёнка: Синцов Кирило Петрович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Синцов Кирило Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно