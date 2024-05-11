Звездкина (Щукина) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1936
Отец: Щукин Иван
Мать: Щукина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звездкин Аркадий Валерьянович
Отец ребёнка: Звездкин Валерьян Васильевич
Рождение ребёнка
31.01.1959
Дочь: Буханевич (Звездкина) Лариса Валерьяновна
Отец ребёнка: Звездкин Валерьян Васильевич
Смерть
Неизвестно