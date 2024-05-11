Звездкина (Щукина) Валентина Ивановна 04.03.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Звездкина (Щукина) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1936

Отец: Щукин Иван

Мать: Щукина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звездкин Аркадий Валерьянович

Отец ребёнка: Звездкин Валерьян Васильевич

Рождение ребёнка
31.01.1959

Дочь: Буханевич (Звездкина) Лариса Валерьяновна

Отец ребёнка: Звездкин Валерьян Васильевич

Смерть
Неизвестно

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