Татаренков Михаил Яковлевич 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татаренков Михаил Яковлевич

Место рождения

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

18.02.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Татаренков Яков

Мать: Матрена Фёдоровна

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
14.02.1872

Жена: Татаренкова (Некрасова) Феодосия Константиновна

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.07.1880

Сын: Татаренков Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Татаренкова (Некрасова) Феодосия Константиновна

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.06.1891

Дочь: (Татаренко) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Татаренкова (Некрасова) Феодосия Константиновна

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
18.02.1913

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