Гарусин Карп Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1852
Отец: Гарусин Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1871 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Гарусин Карп Кузьмич. Жених. Казак Мухрановского форпоста. Первым браком. 19 лет Бузина Прасковья. Невеста. Дочь казака Мухрановского форпоста. 18 лет Гарусин Исаак. Поручитель по жениху. Казак Мухран... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно