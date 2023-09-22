Гарусин Карп Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарусин Карп Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1834 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Гарусин Кузьма

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1871 ст.

Жена: Гарусина Прасковья Семёновна

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Гарусин Карп Кузьмич. Жених. Казак Мухрановского форпоста. Первым браком. 19 лет Бузина Прасковья. Невеста. Дочь казака Мухрановского форпоста. 18 лет Гарусин Исаак. Поручитель по жениху. Казак Мухран... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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