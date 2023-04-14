(Климова) Евдокия Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.
Отец: Климов Макарий Андреев
Место жительства
С 1904 по 1911 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Кудымкарской Николаевской церкви 1904 https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68634#63 1911 https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/6... Показать все
Смерть
Неизвестно