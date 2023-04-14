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(Климова) Евдокия Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: Климов Макарий Андреев

Мать: Климова Екатерина Павлова

Место жительства
С 1904 по 1911 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Кудымкарской Николаевской церкви 1904 https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68634#63 1911 https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/6... Показать все
Смерть
Неизвестно
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