Голев Антон Мартемьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти1835
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Голев Иван Антонович
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Настасья
Смерть
1835