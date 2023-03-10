Голев Антон Мартемьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голев Антон Мартемьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Голев Зиновий Антонович

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Голев Антон Антонович

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Голев Григорий Антонович

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Голев Иван Антонович

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Голев Козьма Антонович

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Голев Архип Антонович

Мать ребёнка: Настасья

Смерть
1835
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