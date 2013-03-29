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Шарифуллина Алина Ренатовна
Шарифуллина Алина Ренатовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.03.2013
Пол
Женский
Отец
Шарифуллин Ренат Рафаил улы
1989 г.р.
Мать
Шарифуллина (Закирова) Рамиля Ренатовна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.2013
Отец:
Шарифуллин Ренат Рафаил улы
Мать:
Шарифуллина Рамиля Ренатовна
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