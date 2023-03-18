Федотов Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Дмитрий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1902

Дата смерти

15.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1902

Отец: Федотов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1925

Дочь: Михайлова - Федотова Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Федотова Парасковия Дмитриевна

Деревня Дубовицы Старорусского района Новгородской области
Бракосочетание
22.05.1925

Жена: Федотова - Груничева Парасковия Дмитриевна

город Череповец Вологодской области
Рождение ребёнка
28.11.1927

Дочь: Фролова - Федотова Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Федотова Парасковия Дмитриевна

деревня Дубовицы Старорусского района Новгородской области
Рождение ребёнка
30.06.1931

Дочь: Алпеева Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Федотова Парасковия Дмитриевна

Деревня Дубовицы Старорусского района Новгородской области
Смерть
15.10.1942
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