Федотов Дмитрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1902
Дата смерти15.10.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1902
Отец: Федотов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1925
Дочь: Михайлова - Федотова Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Федотова Парасковия Дмитриевна
Деревня Дубовицы Старорусского района Новгородской области
Бракосочетание
22.05.1925
город Череповец Вологодской области
Рождение ребёнка
28.11.1927
Дочь: Фролова - Федотова Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Федотова Парасковия Дмитриевна
деревня Дубовицы Старорусского района Новгородской области
Рождение ребёнка
30.06.1931
Дочь: Алпеева Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Федотова Парасковия Дмитриевна
Деревня Дубовицы Старорусского района Новгородской области
Смерть
15.10.1942