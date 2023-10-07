Витова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Витов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фунтокина-Витова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Витов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Витов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витов Петр Иванович

Отец ребёнка: Витов Иван

Смерть
Неизвестно
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