Витова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Витов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фунтокина-Витова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Витов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Витов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Витов Петр Иванович
Отец ребёнка: Витов Иван
Смерть
Неизвестно