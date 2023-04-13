Stern Charles — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Stern Charles

Место рождения

New York

Дата рождения

17.04.1897

Дата смерти

10.11.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

New York
Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Melba

New York
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Melba

Смерть
10.11.1986
New York, New York, New York, USA
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