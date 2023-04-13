Stern Charles
Место рожденияNew York
Дата рождения17.04.1897
Дата смерти10.11.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
New York
Рождение ребёнка
Около 1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Melba
New York
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Melba
Смерть
10.11.1986
New York, New York, New York, USA