Самсонов Мартимьян (Мартьян) Ефимов
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
13 лет в 1897 году Всемирная перепись населения Тобольская губерния Ялуторовский уезд Саламатовская волость деревня Ильина (Тобольский архив)
Военная служба
28.12.1914
Самсонов Мартьян Евфимович (Ефимович) Ранен/контужен. Именные списки потерь рядовой 126-й пехотный Рыльский полк р. Дунаец, м. Жабно 28.12.1914 Российский Государственный Военно-исторический архив Фо... Показать все
Смерть
Неизвестно