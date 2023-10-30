Самсонов Мартимьян (Мартьян) Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонов Мартимьян (Мартьян) Ефимов

Место рождения

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Самсонов Ефим Лазарев

Мать: Самсонова Пелагия Афанасьева

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
13 лет в 1897 году Всемирная перепись населения Тобольская губерния Ялуторовский уезд Саламатовская волость деревня Ильина (Тобольский архив)
Военная служба
28.12.1914
Самсонов Мартьян Евфимович (Ефимович) Ранен/контужен. Именные списки потерь рядовой 126-й пехотный Рыльский полк р. Дунаец, м. Жабно 28.12.1914 Российский Государственный Военно-исторический архив Фо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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