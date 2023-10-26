Титова (Пеликуева) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Пеликуева) Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1934

Отец: Пеликуев Пётр

Мать: Никитина Татьяна

Рождение ребёнка
03.04.1958

Сын: Титов Николай Егорович

Отец ребёнка: Титов Егор Егорович

Рождение ребёнка
09.08.1959

Дочь: Надеина Татьяна

Отец ребёнка: Титов Егор Егорович

Рождение ребёнка
02.04.1963

Дочь: Мартынова Наталья

Отец ребёнка: Титов Егор Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Егор Егорович

Смерть
Неизвестно
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