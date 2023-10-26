Титова (Пеликуева) Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1934
Отец: Пеликуев Пётр
Мать: Никитина Татьяна
Рождение ребёнка
03.04.1958
Отец ребёнка: Титов Егор Егорович
Рождение ребёнка
09.08.1959
Дочь: Надеина Татьяна
Отец ребёнка: Титов Егор Егорович
Рождение ребёнка
02.04.1963
Дочь: Мартынова Наталья
Отец ребёнка: Титов Егор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Егор Егорович
Смерть
Неизвестно